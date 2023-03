"Schifo, pena, idiota". Emma Marrone fa a pezzi il cafone che la insulta (Di martedì 28 marzo 2023) Il consueto orrore. Il solito vergognoso linciaggio che si scatena sui social, sul web al suo peggio. E in questo caso a farne le spese è Emma Marrone, la celebre cantante, costretta a subire insulti agghiaccianti su Twitter. Salvo poi replicare in modo durissimo al volgare delirio che la ha colpita. In questo caso a scatenarsi contro di lei con una serie di cinguettii orribili è stato tal Massimo, il quale ha poi cancellato tutto. Ma era già troppo tardi. La cancellazione è avvenuta dopo che molti altri utenti lo avevano apostrofato, dandogli del cafone e dell'ignorante, così come meritava. L'odiatore, nel tweet rimosso, scriveva: "E comunque nella coppia lei fa l'uomo, quando parla sembra uno scaricatore del porto di Livorno". Emma Marrone, però, quel cinguettio lo ha notato. E così ha risposto per ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 28 marzo 2023) Il consueto orrore. Il solito vergognoso linciaggio che si scatena sui social, sul web al suo peggio. E in questo caso a farne le spese è, la celebre cantante, costretta a subire insulti agghiaccianti su Twitter. Salvo poi replicare in modo durissimo al volgare delirio che la ha colpita. In questo caso a scatenarsi contro di lei con una serie di cinguettii orribili è stato tal Massimo, il quale ha poi cancellato tutto. Ma era già troppo tardi. La cancellazione è avvenuta dopo che molti altri utenti lo avevano apostrofato, dandogli dele dell'ignorante, così come meritava. L'odiatore, nel tweet rimosso, scriveva: "E comunque nella coppia lei fa l'uomo, quando parla sembra uno scaricatore del porto di Livorno"., però, quel cinguettio lo ha notato. E così ha risposto per ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarroneEmma : @massimogenovali Mai viste tante persone inutili e ignoranti sotto lo stesso post. Fate schifo Abbastanza. E pure pena. Ciao idioti. - ZZiliani : @tancredipalmeri Però Tancredi facciamo schifo come categoria. Io non sono nessuno, non insegno niente a nessuno ma… - FabiolaAnna_P : RT @MarroneEmma: @massimogenovali Mai viste tante persone inutili e ignoranti sotto lo stesso post. Fate schifo Abbastanza. E pure pena. Ci… - streetcnina : CLAUDIO 'Vecchia piccola borghesia per piccina che tu sia non so dire se fai più rabbia, pena, schifo o malinconi… - sorcinotop : @MediasetTgcom24 La pena che fate è superata solo dallo schifo -