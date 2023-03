Scaroni | «Sono favorevole ai fondi in Serie A | più per la gestione dei diritti tv che per i soldi»

(Di martedì 28 marzo 2023) Paolo, presidente del Milan, si diceall’entrata deid’investimento nella LegaA per ladeitv e della media company. Il numero uno rossonero ha rivelato il suo punto vista in un evento alla Bocconi di Milano, riportate dall’Ansa. «sempre statoall’entrata di nuovi attori, non tanto per il tema dei, quanto perché potrebbero dare un contributo per una governance saggia nella media company che è quella che dovrà gestire itelevisivi».sulla posizione della LegaA riguardo all’entrata deiper laditv della media company «È ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolista : #Scaroni: «Sono favorevole ai fondi in #SerieA, più per la gestione dei diritti tv che per i soldi» «Abbiamo un pr… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MILAN - Scaroni: 'Sono favorevole all'entrata dei fondi in Serie A' - susydigennaro : RT @napolimagazine: MILAN - Scaroni: 'Sono favorevole all'entrata dei fondi in Serie A' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: MILAN - Scaroni: 'Sono favorevole all'entrata dei fondi in Serie A' - milanmagazine_ : MILAN - Scaroni: 'Sono favorevole all'entrata dei fondi in Serie A' -

sempre stato favorevole all'entrata di nuovi attori , non tanto per il tema dei soldi, quanto ... Queste le parole di Paolosulla possibilità di entrata dei fondi nel settore dei media e ...Sicuramente "il problema ce l'abbiamo" sui diritti tv, che "la linfa vitale della Serie A", in quanto, "non stiamo facendo bene fuori dall'Italia". In Italia invece, precisa, "abbiamo ...Paolo, presidente del Milan, ha dichiarato di essere favorevole all'ingresso dei fondi di private equity nel calcio italiano. "sempre stato favorevole all'entrata di nuovi attori, non tanto per ...

Scaroni: «Sono favorevole ai fondi in Serie A, più per la gestione dei ... IlNapolista

Sicuramente "il problema ce l'abbiamo" sui diritti tv, che "sono la linfa vitale della Serie A", in quanto, "non stiamo facendo bene fuori dall'Italia". In Italia invece, precisa Scaroni, "abbiamo ...Sicuramente "il problema ce l'abbiamo" sui diritti tv, che "sono la linfa vitale della Serie A", in quanto, "non stiamo facendo bene fuori dall'Italia". In Italia invece, precisa Scaroni, "abbiamo ...