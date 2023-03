(Di martedì 28 marzo 2023), sicura: in attacco, nel caso in cui dovesse davvero partire Dusan Vlahovic resta Rasmus Hojlund l'obiettivo numero uno. Ma tra le...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Rek951 : @AntonioGiannic0 @antoniopuertii @MCriscitiello Scamacca ha giocato 11 partite in nazionale, se vogliamo essere pre… - AntonioGiannic0 : @antoniopuertii @MCriscitiello Però scamacca non ha mai avuto possibilità per dimostrarlo - SIMONE4ESPOSITO : RT @GA7_Official: Nulla di eccezionale, ma 2 gol in 2 partite in una Nazionale in cui gli attaccanti non segnano mai devono pur significare… - antoniodevinc1 : @En3rix Il passato non ha insegnato niente a nessuno. Dopo la partita con la Lituania ne ho sentiti di tantissime s… - GlaspinaOff : @DDeluise88 @Don_Friedkin Io non capisco dove vediate questo talento in Scamacca -

credo, però, ad una crisi nel ruolo di centravanti., Raspadori e Immobile possono dire la loro. Piuttosto capita che nel tempo ci sia più abbondanza in determinati ruoli che in altri". ...credo, però, ad una crisi nel ruolo di centravanti., Raspadori e Immobile possono dire la loro. Piuttosto capita che nel tempo ci sia più abbondanza in determinati ruoli che in altri'. ...credo, però, ad una crisi nel ruolo di centravanti., Raspadori e Immobile possono dire la loro. Piuttosto capita che nel tempo ci sia più abbondanza in determinati ruoli che in altri'. ...

Scamacca non esclude il ritorno in Italia. E la Juve ci ripensa Calciomercato.com

In tal caso la società bianconera dovrebbe sostituirlo con un altro giovane di qualità, fra i nomi seguiti ci sarebbe Gianluca Scamacca, che dopo una buona prima parte di stagione sta avendo non poche ...Tante pretendenti per il neo attaccante azzurro. Papà Carlos ha incontrato l'Eintracht, ora appuntamento con la dirigenza nerazzurra ...