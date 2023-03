Sarri batte il Napoli e soffia il premio a Spalletti | notizia ufficiale

(Di martedì 28 marzo 2023) Come alla fine di ogni mese, la Lega Serie A, ha reso noto come ogni mese, il nome del miglior allenatore del campionato di marzo. Ilviene assegnato da una giuria composta da diversi direttori di testate giornalistiche sportive, che hanno assegnato ilvalutando i singoli allenatori, tenendo in considerazione: criteri tecnico sportivi, la qualità di gioco espresso dalle proprie squadre, e il fair play tenuto durante le gare. Il mese scorso ilè andato a Thiago Motta, allenatore del Bologna, mentre per il mese di marzo ad aggiudicarsi ilcome Coach of the Month è stato Maurizioè stato premiato da allenatore della Lazio, riuscendo a superaree il meraviglioso lavoro che sta facendo con il ...

Il suo cuoreper la Lazio e la squadra allenata da mistersta vivendo un momento magico in serie A (seconda in classifica con due punti di vantaggio sull'Inter, quattro sul Milan e cinque ...Al suo posto arriverà Maurizio. Nazionale, 2016 Colpo di scena: 2/5 Drammaticità: 3/5 ... il suo Tottenhamil Manchester City . A fine partita l'allenatore effettua una videochiamata con ...E' una meraviglia constatare come, dopo anni in cui, come per esempio durante il triennio di(... Lasu Anguissa, che nel frattempo ha preso la posizione ad un difendente del Torino a circa ...

Sarri batte il Napoli e si soffia il premio a Spalletti: notizia ufficiale Spazio Napoli

Il premio Coach Of The Month di marzo è stato assegnato all'allenatore della Lazio Maurizio Sarri. "AI secondo anno sulla panchina della Lazio Maurizio Sarri si sta confermando un grande maestro di ...Si è concluso 0-2 il match tra Montenegro e Serbia, deciso da una doppietta di Dusan Vlahovic. La partita, valida per le qualificazioni ai prossimi Europei, vedeva scontrarsi i due biancocelesti Serge ...