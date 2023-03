Sanità: in Italia 60mila decessi evitabili all'anno, nasce la rete globale di salute (Di martedì 28 marzo 2023) Roma, 28 mar. (Adnkronos salute) - Ogni anno nel mondo nove milioni di persone muoiono perché vivono in ambienti non sani. E solo in Europa ogni 12 mesi, si contano 500mila decessi evitabili, 60mila solo in Italia (15mila in Lombardia) per malattie respiratorie, cardiovascolari e per tumori. Dati che fanno paura e contro i quali nasce “One Healthon”, la rete globale della salute, la prima campagna realizzata nel nostro Paese – riporta una nota - per sensibilizzare cittadini, Istituzioni, medici, media sulla necessità di promuovere il benessere del Pianeta e favorire la prevenzione e l'innovazione, con particolare riferimento alla gestione della fragilità, anziani e pazienti oncologici in primo luogo. ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 28 marzo 2023) Roma, 28 mar. (Adnkronos) - Ogninel mondo nove milioni di persone muoiono perché vivono in ambienti non sani. E solo in Europa ogni 12 mesi, si contano 500milasolo in(15mila in Lombardia) per malattie respiratorie, cardiovascolari e per tumori. Dati che fpaura e contro i quali“One Healthon”, ladella, la prima campagna realizzata nel nostro Paese – riporta una nota - per sensibilizzare cittadini, Istituzioni, medici, media sulla necessità di promuovere il benessere del Pianeta e favorire la prevenzione e l'innovazione, con particolare riferimento alla gestione della fragilità, anziani e pazienti oncologici in primo luogo. ...

