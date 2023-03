Sanità in "codice rosso". Nel decreto 'bollette' fondi ai medici (Di martedì 28 marzo 2023) AGI - Disposizioni per il ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici, misure per affrontare le carenze di organico e sulle prestazioni aggiuntive, sanzioni più severe per chi si rende responsabile di lesioni ai danni del personale sanitario. È quanto contenuto nel decreto bollette approvato oggi in Consiglio dei ministri. In particolare, per quanto riguarda il ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici, viene istituito un fondo presso il ministero della Salute per l'assegnazione di una quota a ciascuna regione e provincia autonoma - determinata in proporzione agli importi complessivamente a esse spettanti per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 - da utilizzare per gli equilibri dei servizi sanitari regionali dell'anno 2022. Fermo restando l'obbligo del versamento della quota ... Leggi su agi (Di martedì 28 marzo 2023) AGI - Disposizioni per il ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi, misure per affrontare le carenze di organico e sulle prestazioni aggiuntive, sanzioni più severe per chi si rende responsabile di lesioni ai danni del personale sanitario. È quanto contenuto nelapprovato oggi in Consiglio dei ministri. In particolare, per quanto riguarda il ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi, viene istituito un fondo presso il ministero della Salute per l'assegnazione di una quota a ciascuna regione e provincia autonoma - determinata in proporzione agli importi complessivamente a esse spettanti per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 - da utilizzare per gli equilibri dei servizi sanitari regionali dell'anno 2022. Fermo restando l'obbligo del versamento della quota ...

