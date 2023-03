Sanità, giro di vite ai medici “a gettone”: solo in pronto soccorso e massimo per un anno (Di martedì 28 marzo 2023) Tre articoli per mettere un freno ai medici “a gettone” e alle esternalizzazioni negli ospedali, favorendo anche la libera professione in pronto soccorso per chi è ancora specializzando. Il governo vara nuove regole per provare ad arginare le maxi-spese degli ospedali, costretti a ricorrere a forze esterne per supplire alle carenze di organico croniche che stanno mandando in tilt soprattutto i pronto soccorso, provocando da mesi le critiche delle associazioni di settore. E le misure previste nel decreto Energia vengono accolte con favore dai medici, che però attendono l’approvazione del provvedimento. Nelle bozze, salvo cambiamenti in Consiglio dei ministri, appare però chiara la stretta per i medici “a gettone”: i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 marzo 2023) Tre articoli per mettere un freno ai“a” e alle esternalizzazioni negli ospedali, favorendo anche la libera professione inper chi è ancora specializzando. Il governo vara nuove regole per provare ad arginare le maxi-spese degli ospedali, costretti a ricorrere a forze esterne per supplire alle carenze di organico croniche che stmandando in tilt soprattutto i, provocando da mesi le critiche delle associazioni di settore. E le misure previste nel decreto Energia vengono accolte con favore dai, che però attendono l’approvazione del provvedimento. Nelle bozze, salvo cambiamenti in Consiglio dei ministri, appare però chiara la stretta per i“a”: i ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Italia_Notizie : Sanità, giro di vite sui medici a gettone. Solo in emergenza-urgenza e per massimo 1 anno - Italia_Notizie : Sanità, la bozza del dl: giro di vite sui medici a gettone Solo in emergenza-urgenza e non per più di un anno - Luxgraph : Sanità, la bozza del dl: giro di vite sui medici a gettone Solo in emergenza-urgenza e non per più di un anno … - Quasimo04045105 : @Cartabellotta Non prendiamoci in giro. L’Italia ha dato finora più di un miliardo di euro in armi all’Ucraina. Un… - Adry_Giro : @dantegiumanini Lombardia dove la sanità eccelle solo nelle truffe allo stato e ai pazienti e Veneto dove la sanità… -

'Siamo disgustati dalla maggioranza' Appare come una presa in giro nei confronti del Consiglio Comunale la richiesta di verifica del ... Crediamo che il tentativo stucchevole di silenziare in consiglio comunale l'argomento sanità sia ormai ... "Invisibili" a Orvieto. Proiezione del documentario e dibattito "Da mesi - affermano dal Comitato - 'Invisibili' sta facendo il giro di numerosissime piazze, ...di questi casi attraverso le voci dei danneggiati ma anche dei professionisti del mondo della sanità e ... "AI news", Reputation Manager lancia il portale di informazione e approfondimento sull'intelligenza artificiale Ha sfondato quota mezzo miliardo di euro, nel mercato il giro d'affari è aumentato del 32%. Sono i numeri dell'Osservatorio Artificial Intelligence a darci ...campi come quello militare o della sanità . ... Appare come una presa innei confronti del Consiglio Comunale la richiesta di verifica del ... Crediamo che il tentativo stucchevole di silenziare in consiglio comunale l'argomentosia ormai ..."Da mesi - affermano dal Comitato - 'Invisibili' sta facendo ildi numerosissime piazze, ...di questi casi attraverso le voci dei danneggiati ma anche dei professionisti del mondo dellae ...Ha sfondato quota mezzo miliardo di euro, nel mercato ild'affari è aumentato del 32%. Sono i numeri dell'Osservatorio Artificial Intelligence a darci ...campi come quello militare o della. ... Sanità, giro di vite ai medici “a gettone”: solo in pronto soccorso e massimo per un anno Il Fatto Quotidiano