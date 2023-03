Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TuttoAndroid : Samsung svela i dettagli del modem di Google Pixel 8 -

offrirà al F14 2 anni di aggiornamenti del sistema operativo e 4 anni di aggiornamenti di sicurezza. Il Galaxy F14 verrà presentato ufficialmente in India il 24 marzo al prezzo atteso di ...Se possedete già la custodia Gadget Case per il vostro S23, allora potreste essere interessati a scoprire i nuovi accessori rilasciati da: lo Slim Tripod Stand e il Camera Grip, entrambi ...Galaxy A34 A differenza di quanto si potrebbe immaginare dalla sigla, A34 è in realtà il modello più grande , visto il display super amoled da 6,6 pollici a risoluzione full hd e con la ...

Samsung svela Galaxy A54 e A34, tutto sui nuovi smartphone di fascia media WIRED Italia

Samsung sarebbe pronta a lanciare uno smartphone pieghevole che si piega in tre, da presentare con Fold e Flip di quinta generazione ...Ci sono ancora cinque mesi a separarci all'esordio di Samsung Galaxy Z Fold 5, ma come ogni nuova uscita di punta è l'ennesima vittima di leak che svelano come saranno fatte. Sulla base delle informaz ...