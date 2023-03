Sampdoria, Ferrero potrebbe denunciare il CdA del club per bancarotta preferenziale (Di martedì 28 marzo 2023) Massimo Ferrero prepara le nuove mosse. Dopo la decisione di acquisire il 55% delle quote della Holding Max, secondo Il Secolo XIX, l’ex presidente avrebbe intenzione di denunciare il CdA del club blucerchiato contestando il reato di bancarotta preferenziale. Un’ipotesi che presupporrebbe un fallimento che al momento, però, non c’è. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 28 marzo 2023) Massimoprepara le nuove mosse. Dopo la decisione di acquisire il 55% delle quote della Holding Max, secondo Il Secolo XIX, l’ex presidente avrebbe intenzione diil CdA delblucerchiato contestando il reato di. Un’ipotesi che presupporrebbe un fallimento che al momento, però, non c’è. SportFace.

