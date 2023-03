Sampdoria, Audero: «Sono al centro del progetto, sull’infortunio…» (Di martedì 28 marzo 2023) Le parole di Emil Audero, portiere e capitano della Sampdoria, sulla situazione del club blucerchiato in Serie A Emil Audero ha parlato a Telenord della stagione della Sampdoria. PAROLE – «Mi dispiace tantissimo per questo infortunio. Turk è un portiere giovane a cui va lasciato spazio, con la Juve era emozionato ma ha fatto buone cose. In un momento come questo va data fiducia a tutti, un gran supporto. Turk ha qualità per fare bene. Il mister mi ha messo al centro del suo progetto. Essere capitano è un incarico importante, ho cercato di fare il meglio per la squadra, con uno spirito propositivo». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 28 marzo 2023) Le parole di Emil, portiere e capitano della, sulla situazione del club blucerchiato in Serie A Emilha parlato a Telenord della stagione della. PAROLE – «Mi dispiace tantissimo per questo infortunio. Turk è un portiere giovane a cui va lasciato spazio, con la Juve era emozionato ma ha fatto buone cose. In un momento come questo va data fiducia a tutti, un gran supporto. Turk ha qualità per fare bene. Il mister mi ha messo aldel suo. Essere capitano è un incarico importante, ho cercato di fare il meglio per la squadra, con uno spirito propositivo». L'articolo proviene da Calcio News 24.

