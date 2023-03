Saman, respinta l’istanza di rilascio su cauzione del padre Shabbar Abbas. Il procedimento per l’estradizione prosegue (Di martedì 28 marzo 2023) Non sarà rilasciato. Il magistrato di Islamabad ha respinto l’istanza di rilascio su cauzione di Shabbar Abbas, il padre di Saman arrestato in Pakistan a novembre e per cui l’Italia ha chiesto l’estradizione. L’uomo aveva fatto sapere di voler partecipare al processo la scorsa settimana, ma intanto aveva fatto presentare un’istanza all’avvocato che lo difende in Pakistan. Procura e Carabinieri di Reggio Emilia lo accusano dell’omicidio della figlia 18enne, morta a Novellara nella notte tra il 30 aprile e il primo maggio 2021, in concorso con altri quattro parenti tra cui la moglie Nazia Shaheen, unica ancora latitante. Saman sarebbe stata assassinata per aver rifiutato un matrimonio combinato dalla famiglia. Il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 marzo 2023) Non sarà rilasciato. Il magistrato di Islamabad ha respintodisudi, ildiarrestato in Pakistan a novembre e per cui l’Italia ha chiesto. L’uomo aveva fatto sapere di voler partecipare al processo la scorsa settimana, ma intanto aveva fatto presentare un’istanza all’avvocato che lo difende in Pakistan. Procura e Carabinieri di Reggio Emilia lo accusano dell’omicidio della figlia 18enne, morta a Novellara nella notte tra il 30 aprile e il primo maggio 2021, in concorso con altri quattro parenti tra cui la moglie Nazia Shaheen, unica ancora latitante.sarebbe stata assassinata per aver rifiutato un matrimonio combinato dalla famiglia. Il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... interrisnews : Procura e Carabinieri di Reggio Emilia lo accusano dell’omicidio a #Novellara della figlia 18enne - SkyTG24 : Saman, respinta in Pakistan la richiesta di liberazione su cauzione per il padre - news_bologna : ++ Saman: respinta istanza di rilascio su cauzione del padre ++ - gazzettaparma : Saman, respinta l'istanza di rilascio su cauzione del padre: Shabbar Abbas deve restare in carcere - News24_it : Saman: respinta istanza di rilascio su cauzione del padre -