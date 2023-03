Saman Abbas | respinta la richiesta del padre di uscire su cauzione | l’uomo resta in carcere

(Di martedì 28 marzo 2023) Il magistrato di Islamabad ha respinto l’istanza di rilascio sudi Shabbar, ildi, la 18enne di origini pakistane scomparsa a Novellara a fine 2021, il cui cadavere è stato trovato lo scorso novembre. Detenuto in Pakistan, dove è stato arto,dovrà essere estradato in Italia. Nel frattempo, parteciperà al ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FrancoScarsell2 : Saman Abbas. Il padre, Shabbar,resta in carcere in Pakistan. Il magistrato di Islamabad ha respinto l'istanza di ri… - RaiTelevideo : ??Il magistrato di Islamabad ha negato la scarcerazione su cauzione a #Shabbar Abbas, il padre della 18enne pachista… - notizienet : Saman: respinta istanza di rilascio su cauzione del padre - L'udienza a Islamabad per Shabbar Abbas - MediasetTgcom24 : Saman Abbas, respinta l'istanza di rilascio su cauzione del padre #saman #28marzo #pakistan #shabbar - gazzettaparma : Saman, respinta l'istanza di rilascio su cauzione del padre: Shabbar Abbas deve restare in carcere -

Non sarà rilasciato. Il magistrato di Islamabad ha respinto l'istanza di rilascio su cauzione di Shabbar, il padre diarrestato in Pakistan a novembre e per cui l'Italia ha chiesto l'estradizione. L'uomo aveva fatto sapere di voler partecipare al processo la scorsa settimana , ma intanto ...9.40. corte nega scarcerazione padre Il magistrato di Islamabad ha negato la scarcerazione su cauzione a Shabbar, il padre della 18enne pachistana. L'uomo è accusato di aver ucciso la figlia - in complicità con la moglie e tre altri parentiperché la giovane non voleva sottostare a un matrimonio forzato e aveva lasciato la casa ...9.40, corte nega scarcerazione padre Il magistrato di Islamabad ha negato la scarcerazione su cauzione a Shabbar, il padre della 18enne pachistana. L'uomo è accusato di aver ucciso la figlia - in complicità con la moglie e tre altri parentiperché la giovane non voleva sottostare a un matrimonio forzato e aveva lasciato la casa ...

Saman Abbas, parla lo zio Danish: “Volevano uccidere anche a me” Notizie.it

Da Islamabad arriva il no al rilascio su cauzione di Shabbar Abbas, il padre di Saman. L'uomo è stato arrestato in Pakistan lo scorso novembre e l'Italia ne aveva chiesto l'estradizione. Proseguirà ...Dal tribunale di Islamabad viene confermata la detenzione per il padre di Saman Abbas: le speranze per chi si augura l’estradizione dell’uomo non sono ancora estinte. Aveva allarmato l’opinione ...