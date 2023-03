Sam Bankman-Fried pagò 40 milioni di tangenti a funzionari cinesi | altri guai per l’ex Ceo di Ftx | nuova accusa dalla procura federale Usa

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... JEmoroso : @Jonesilvia Ma chi è l'idraulico? Il cugino di Sam Bankman Fried? - newsdiborsa : ???? Gli Stati Uniti hanno accusato Sam Bankman-Fried, fondatore di #FTX, di aver autorizzato il pagamento di 40 mili… - CoingraphNewsIT : JUST IN: L'ex amministratore delegato di FTX Sam Bankman-Fried deve rispondere di 13 accuse, tra cui frode, cospira… - tutto_crypto : #SamBankmanFried avrebbe un nuovo telefono senza Internet e senza app di messaggistica e un laptop di base con funz… - MilanoFinanza : Criptovalute, gli intrecci di Sam Bankman-Fried: token di Ftx offerti a tasso scontato ai dirigenti di Genesis prim… -

Il cofondatore di FtxFried , avrebbe pagato almeno "40 milioni di dollari" in mazzette a uno o più funzionari governativi cinesi. Questa è l'accusa mossa dalla procura federale degli Usa all'imprenditore fino ...Nuove accuse contro- Fried, il cofondatore della piattaforma Ftx per il trading di criptovalute. Secondo il dipartimento di Giustizia statunitense,- Fried avrebbe speso almeno 40 milioni di dollari ...È tuttavia innegabile i numerosi incidenti di grosso calibro avvenuti di recente " come FTX di- Fried e Terraform Labs e Do Kwon " abbiano indebolito la fiducia degli investitori verso ...

Criptovalute, nuovo accordo sulla cauzione di Sam Bankman-Fried: telefono senza accesso a internet per il fondatore di Ftx Milano Finanza

(ANSA) - NEW YORK, 28 MAR - La giustizia americana accusa Sam Bankman-Fried, il fondatore di Ftx, di aver pagato più di 40 milioni di dollari in tangenti ad almeno un funzionario cinese.È tuttavia innegabile i numerosi incidenti di grosso calibro avvenuti di recente – come FTX di Sam Bankman-Fried e Terraform Labs e Do Kwon – abbiano indebolito la fiducia degli investitori verso le ...