Salvini | “Con il nuovo Codice degli Appalti siamo pronti a far correre il Paese”

ROMA – "Meno burocrazia e ostacoli, più cantieri e lavoro. Con il nuovo Codice degli Appalti siamo pronti a far correre il Paese: avanti con l'Italia dei Sì!". E' quanto afferma sui suoi canali social il leader della Lega, Matteo Salvini, che è anche ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Un mese fa, Salvini si era espresso sull'argomento con queste parole: "Sbloccare, investire, crescere. Dopo troppi anni di attesa finalmente con il nuovo Codice degli Appalti il Paese potrà riprendere a correre senza perdere tempo. Era un impegno dal mio primo giorno da ministro e lo stiamo portando a termine".

