Salvare il Made in Italy a tavola | contro cibo sintetico 500mila firme

Lo schema di disegno di legge del Governo contro il cibo sintetico risponde alle richieste di mezzo milione di italiani che hanno firmato la petizione promossa da Coldiretti per Salvare il Made in Italy a tavola dall`attacco delle multinazionali, sottoscritta anche dalla premier Giorgia Meloni e dal ministro dell`Agricoltura e della Sovranità alimentare Francesco Lollobrigida.E` quanto afferma il presidente della Coldiretti Ettore Prandini nell`esprimere soddisfazione per l'approvazione al Consiglio dei Ministri il Disegno di legge "Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi sintetici". Le firme a supporto della nuova normativa sono state raccolte lungo tutto il Paese da Coldiretti.

