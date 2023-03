Salute: più ragazze, età clou 13 anni, ecco i baby-Hikikomori italiani (Di martedì 28 marzo 2023) Milano, 28 mar. (Adnkronos Salute) - Spariscono per mesi risucchiati dalle pareti delle loro camerette e non escono più di casa, non parlano con nessuno. Sono i baby-Hikikomori italiani. A sorpresa più ragazze. E sempre più giovani. E' la fotografia scattata dallo studio 'Dipendenze comportamentali nella Generazione Z', frutto di un accordo tra il Dipartimento Politiche antidroga della presidenza del Consiglio dei ministri e il Centro nazionale dipendenze e doping dell'Istituto superiore di sanità, presentato oggi con un convegno a Roma nella sede dell'Iss. Il fenomeno dell'isolamento sociale - che nella sua manifestazione clinica più estrema è conosciuto appunto come Hikikomori - "è diffuso" nella generazione Z. "Riguarda l'1,8% degli studenti delle medie e l'1,6% di quelli delle ... Leggi su iltempo (Di martedì 28 marzo 2023) Milano, 28 mar. (Adnkronos) - Spariscono per mesi risucchiati dalle pareti delle loro camerette e non escono più di casa, non parlano con nessuno. Sono i. A sorpresa più. E sempre più giovani. E' la fotografia scattata dallo studio 'Dipendenze comportamentali nella Generazione Z', frutto di un accordo tra il Dipartimento Politiche antidroga della presidenza del Consiglio dei ministri e il Centro nazionale dipendenze e doping dell'Istituto superiore di sanità, presentato oggi con un convegno a Roma nella sede dell'Iss. Il fenomeno dell'isolamento sociale - che nella sua manifestazione clinica più estrema è conosciuto appunto come- "è diffuso" nella generazione Z. "Riguarda l'1,8% degli studenti delle medie e l'1,6% di quelli delle ...

