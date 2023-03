Salute | endometriosi colpisce 10-15% italiane in età riproduttiva

(Di martedì 28 marzo 2023) (Adnkronos) – L’in Italia circa il 10-15% delle donne in età; la patologia interessa circa il 30-50% delle donne infertili o che hanno difficolta a concepire. Il picco si verifica tra i 25 e i 35 anni, ma la patologia può comparire anche in fasce d’età più basse. La diagnosi arriva spesso dopo un percorso lungo e dispendioso, il più delle volte vissuto con gravi ripercussioni psicologiche per la donna. Per porre l’attenzione su questa malattia fortemente invalidante è stata istituita nel 2014 la Giornata mondiale dell’, che ricorre oggi, con tante iniziative anche nel nostro Paese. Si tratta di una malattia benigna cronica e ricorrente, caratterizzata dalla presenza di endometrio, mucosa che normalmente riveste la superficie interna dell’utero, in zona ‘anomala’, cioè ...

...di intervento sul "Ruolo dei fattori stressanti nell'esperienza del dolore percepito" in donne che afferiscono al Centro ambulatoriale per l'dell'ospedale Sant'Anna - Città della......i sintomi dell', in particolare il dolore, possono avere un enorme impatto sulla qualità della vita, sul funzionamento fisico, sulle attività quotidiane, sulla vita sociale, sulla...VITERBO - Oggi, 28 marzo, ricorre la Giornata mondiale dell', come ricorda il Ministero della'istituita nel 2014 per porre l'attenzione su una malattia, che, in alcuni casi, può essere fortemente invalidante per le donne che ne soffrono'. L'...

Roma, 28 mar. (Adnkronos Salute) - L'endometriosi colpisce in Italia circa il 10-15% delle donne in età riproduttiva; la patologia interessa circa il 30-50% delle donne infertili o che hanno ...Gli stadi clinici più gravi dell'endometriosi sono inseriti nell'elenco delle patologie croniche e invalidanti per cui sono riconosciute esenzioni da utilizzare nei casi di prestazioni specialistiche.