Salone del Mobile 2023 | quand’è | quanto costano i biglietti e novità del Fuorisalone

(Di martedì 28 marzo 2023) Lasciata fortunatamente alle spalle la Pandemia, quest’anno ildeltornerà finalmente a colorare la primavera milanese nel mese di aprile. L’evento, che in questofesteggia la sua edizione numero 61, continuerà a innovare il format espositivo (come fatto negli ultimi anni) ponendosi il sempre necessario obiettivo di rispondere alle sfide con cui il comparto design deve misurarsi. Ildelinfatti, dal 1961 ad oggi, è la più importante fiera mondiale; nonché punto d’incontro, per gli operatori del settore casa-arredamento e di design.ildel: le date Ildelnumero 61 si terrà dal 18 al 23 aprile presso Fiera ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... pompeii_sites : Marco Giglio, docente di metodologia della ricerca archeologica all'università di Napoli L'Orientale, racconta le i… - AlbertoBagnai : @durezzadelviver @marcoforn @fdragoni @LaVeritaWeb Amici cari: non siamo al Salone del libro o al Festival dell’eco… - maxfurini : RT @archistar1: Allora Euridice….dolorosamente capì: Orfeo si era voltato apposta Gesualdo Bufalino Orfeo ed Euridice di Antonio Canova Sal… - mrciolo : #jooice «Chi apre un locale... salone di bellezza, anche l’idraulico, il #dentista o lo studio di #avvocati si preo… - ImprontaEtica : Manca meno di una settimana alla tappa di #Bologna del @CSRIS_it Durante l’evento si parlerà di #digitalizzazione… -

Lasciata fortunatamente alle spalle la Pandemia, quest'anno ilMobile tornerà finalmente a colorare la primavera milanese nel mese di aprile. L'evento, che in questo 2023 festeggia la sua edizione numero 61, continuerà a innovare il format espositivo (......Città Metropolitana che si apprestano a confrontarsi con nuovi mercati nel più importante... ma anche per una maggiore comprensionegrado di interesse dei mercati esteri verso la proposta ...... è stata presentata per la prima volta al grande pubblico durante ildi Parigi 2022. Con ... è pensato per vivere molteplici esperienze all'aria aperta, per lavoro e per le attivitàtempo ...

Tutte le strade portano al Salone del Risparmio - Notizie Salone del Risparmio

Tutto pronto nello stand del Molise al Cibus Connecting Italy che si aprirà domani 29 marzo alle ore 10.30 e proseguirà fino al 30 marzo. L’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo è presente al Salone ...Il giovedì sono previsti gli incontri (alcuni in streaming) nel Salone del Maggiore e del Minor Consiglio e laboratori in tutto il palazzo. Nel nuovo teatrino, ad esempio, ospitato l’incontro con ...