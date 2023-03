Salerno, Tommasetti (Lega): “La città non può aspettare i giochini di palazzo del PD” (Di martedì 28 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – “Il sistema De Luca inizia a scricchiolare ma gli argomenti rinviati a Salerno non possono aspettare i giochini di palazzo del PD salernitano”. Così il consigliere regionale della Lega, prof. Aurelio Tommasetti, commenta i fatti accaduti durante l’ultimo Consiglio comunale a Salerno, con la seduta saltata per mancanza del numero Legale. Poi l’affondo sullo slittamento della seduta: “Era prevista una discussione su temi importanti, in particolare il Dup che vede il Comune di Salerno con un disavanzo di 169,9 milioni, e la deviazione del Fusandola su cui peraltro ho recentemente presentato un’interrogazione consiliare in Regione. Argomenti che non possono attendere i giochi di ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 28 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto– “Il sistema De Luca inizia a scricchiolare ma gli argomenti rinviati anon possonodidel PD salernitano”. Così il consigliere regionale della, prof. Aurelio, commenta i fatti accaduti durante l’ultimo Consiglio comunale a, con la seduta saltata per mancanza del numerole. Poi l’affondo sullo slittamento della seduta: “Era prevista una discussione su temi importanti, in particolare il Dup che vede il Comune dicon un disavanzo di 169,9 milioni, e la deviazione del Fusandola su cui peraltro ho recentemente presentato un’interrogazione consiliare in Regione. Argomenti che non possono attendere i giochi di ...

