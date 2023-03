Salernitana, si cerca un nuovo centrocampista: occhi in casa Inter (Di martedì 28 marzo 2023) La Salernitana anche in questa stagione ha come suo principale obiettivo la salvezza. La squadra campana non ha cominciato benissimo e nella prima parte di stagione ha perso diversi punti importanti. Questi hanno portato all’esonero dell’allenatore capace di compiere un vero e proprio miracolo calcistico l’anno passato, raggiungendo una salvezza che sembrava insperata. Qualora dovesse rimanere in Serie A, il prossimo anno la Salernitana dovrà rinforzarsi, magari aggiungendo anche un nuovo centrocampista. Un centrocampista che possa dare una certa dose di esperienza e di qualità, che sappia gestire determinati momenti e che possa calarsi il prima possibile nei dettami tattici dell’attuale allenatore Paulo Sousa. Tra i nomi che sono stati fatti ne spunta uno abbastanza a sorpresa, un ... Leggi su 11contro11 (Di martedì 28 marzo 2023) Laanche in questa stagione ha come suo principale obiettivo la salvezza. La squadra campana non ha cominciato benissimo e nella prima parte di stagione ha perso diversi punti importanti. Questi hanno portato all’esonero dell’allenatore capace di compiere un vero e proprio miracolo calcistico l’anno passato, raggiungendo una salvezza che sembrava insperata. Qualora dovesse rimanere in Serie A, il prossimo anno ladovrà rinforzarsi, magari aggiungendo anche un. Unche possa dare una certa dose di esperienza e di qualità, che sappia gestire determinati momenti e che possa calarsi il prima possibile nei dettami tattici dell’attuale allenatore Paulo Sousa. Tra i nomi che sono stati fatti ne spunta uno abbastanza a sorpresa, un ...

