Salernitana | l’esito degli esami di Mazzocchi

(Di martedì 28 marzo 2023) Le condizioni di Pasquale, esterno della, dopo glieffettuati per l’infortunio Di seguito il comunicato pubblicato dallasul proprio sito per il problema alla spalla accusato durante l’ultima sfida contro il Bologna. A seguito di questo infortunio è stato costretto a lasciare la partita anzitempo. COMUNICATO UFFICIALE – Glistrumentali a cui si è sottoposto l’atleta Pasqualepresso il Centro Polidiagnostico Check-Up hanno evidenziato una lesione muscolare di basso grado al gluteo destro. L’atleta ha già iniziato il protocollo riabilitativo L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Tutfantacalcio : ?? #SALERNITANA: le ultime su #Mazzocchi #fantacalcio #infortunati #seriea - ottopagine : Salernitana, ecco l'esito dell'infortunio di Mazzocchi e quanto dovrà star fermo #Salerno - Ftbnews24 : Salernitana, guaio per Sousa: l’esito degli esami di Mazzocchi - NunzioMarrazzo : SALERNITANA. MAZZOCCHI SI FERMA ANCORA: L’ESITO DEGLI ESAMI STRUMENTALI ?????? #serieA #Salernitana ??… - DIRETTADCM : ?@OfficialUSS1919?, l’esito degli esami di #Mazzocchi: lesione muscolare di basso grado al gluteo destro per l’este… -

degli esami di Djuric e Lazovic Come riportato dal Verona,... il centrale 'durante'ultima partita di campionato giocata ... Il difensore dellasi è fermato di nuovo per un problema ...... al 'Via del Mare' vince 2 - 1 laEvidenza [ 08/01/... cadavere in casa da mesi: mercoledì'esame del Dna Cronaca [ 27/03/... i cui contorni potranno essere definiti soltanto all'degli ...Ma anche se altre volteconsueto del viaggio nell'isola ...00 Monza - Cremonese 1 - 1 18:00- Bologna 2 - 2 20:45 ...