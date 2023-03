Salernitana-Inter, via alla vendita libera dei biglietti. Attesa settore ospiti (Di martedì 28 marzo 2023) L’Inter giocherà tre trasferte consecutive, dopo la partita contro la Fiorentina, e la seconda delle tre sarà quella con la Salernitana. All’Arechi in campo venerdì 7 aprile alle 17, ma già oggi inizia la vendita biglietti. Con un posticipo per il settore ospiti. LA PARTITA – Comincia a mezzogiorno di oggi la vendita libera dei biglietti per Salernitana-Inter. Si attende il tutto esaurito all’Arechi, per il match della ventinovesima giornata di Serie A venerdì 7 aprile alle 17 (è cambiata la data martedì scorso). Per i tagliandi si va da un minimo di 45 euro in Curva Sud a un massimo di 120 euro in Tribuna Rossa Vip, prevendita inclusa. Previste riduzioni per Over-65, donne e Under-14. ... Leggi su inter-news (Di martedì 28 marzo 2023) L’giocherà tre trasferte consecutive, dopo la partita contro la Fiorentina, e la seconda delle tre sarà quella con la. All’Arechi in campo venerdì 7 aprile alle 17, ma già oggi inizia la. Con un posticipo per il. LA PARTITA – Comincia a mezzogiorno di oggi ladeiper. Si attende il tutto esaurito all’Arechi, per il match della ventinovesima giornata di Serie A venerdì 7 aprile alle 17 (è cambiata la data martedì scorso). Per i tagliandi si va da un minimo di 45 euro in Curva Sud a un massimo di 120 euro in Tribuna Rossa Vip, preinclusa. Previste riduzioni per Over-65, donne e Under-14. ...

