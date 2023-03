Russia, viaggi vietati a funzionari e politici: "I permessi li esamina Putin" (Di martedì 28 marzo 2023) Non si esce dalla Russia. Stretta di Vladimir Putin su alti funzionari, parlamentari, governatori locali, dirigenti di società statali, molti dei quali sono stati sottoposti a rigide restrizioni sui viaggi all'estero. Lo scrive The Moskow Times che riporta le testimonianze - tutte anonime - di dieci alti papaveri del sistema di potere russo. Putin dall'inizio della guerra in Ucraina prova a scongiurare le defezioni e a rendere inaccessibili gli uomini vicini a lui ai servizi stranieri esteri. Per questo per uscire dalla Federazione per vacanze o viaggi personali serve un permesso individuale. Impossibile lasciare il Paese senza un'autorizzazione esplicita, dal momento che i servizi segreti interni Fsb raccolgono in un database i nomi di chi deve richiedere ili lasciapassare. ... Leggi su iltempo (Di martedì 28 marzo 2023) Non si esce dalla. Stretta di Vladimirsu alti, parlamentari, governatori locali, dirigenti di società statali, molti dei quali sono stati sottoposti a rigide restrizioni suiall'estero. Lo scrive The Moskow Times che riporta le testimonianze - tutte anonime - di dieci alti papaveri del sistema di potere russo.dall'inizio della guerra in Ucraina prova a scongiurare le defezioni e a rendere inaccessibili gli uomini vicini a lui ai servizi stranieri esteri. Per questo per uscire dalla Federazione per vacanze opersonali serve un permesso individuale. Impossibile lasciare il Paese senza un'autorizzazione esplicita, dal momento che i servizi segreti interni Fsb raccolgono in un database i nomi di chi deve richiedere ili lasciapassare. ...

