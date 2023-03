Russia, la figlia Masha fece un disegno pacifista: padre condannato a due anni (Di martedì 28 marzo 2023) Alexei Moskalev e' stato condannato in contumacia a due anni di carcere per aver criticato l'offensiva contro l'Ucraina. L'uomo e' il padre di Masha, una ragazzina di prima media che nell'aprile 2022 ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 28 marzo 2023) Alexei Moskalev e' statoin contumacia a duedi carcere per aver criticato l'offensiva contro l'Ucraina. L'uomo e' ildi, una ragazzina di prima media che nell'aprile 2022 ...

