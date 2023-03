Russia, la figlia 12enne Masha fece un disegno contro la guerra a scuola: padre condannato (Di martedì 28 marzo 2023) La condanna è stata emessa dal tribunale interdistrettuale di Efremov, nella regione russa di Tula, scrive OVD - Info sul suo sito web. Moskalev non era presente all'annuncio del verdetto e al momento ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 28 marzo 2023) La condanna è stata emessa dal tribunale interdistrettuale di Efremov, nella regione russa di Tula, scrive OVD - Info sul suo sito web. Moskalev non era presente all'annuncio del verdetto e al momento ...

