Russia: imprenditore Uss evaso, ha cambiato più auto per fuga e non è in Italia (Di martedì 28 marzo 2023) Milano, 28 mar. (Adnkronos) - Artem Uss, l'imprenditore russo di cui si sono perse le tracce nel pomeriggio di mercoledì 22 marzo, ha lasciato l'Italia a bordo di un'auto. E' la convinzione degli investigatori che stanno cercando di mettere in ordine tutti i tasselli di una fuga studiata in ogni dettaglio, con nulla di lasciato al caso. L'imprenditore, con la complicità di più persone, avrebbe superato il confine a bordo di un'altra vettura rispetto a quella, guidata da un uomo, con cui si è allontanato dal complesso di Cascina Vione, nelle campagne intorno a Basiglio, dove si trovava agli arresti domiciliari (braccialetto elettronico) dopo il sì all'estradizione negli Usa per violazione all'embargo nei confronti del Venezuela e frode bancaria. Un cambio d'auto, probabilmente più di ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 28 marzo 2023) Milano, 28 mar. (Adnkronos) - Artem Uss, l'russo di cui si sono perse le tracce nel pomeriggio di mercoledì 22 marzo, ha lasciato l'a bordo di un'. E' la convinzione degli investigatori che stanno cercando di mettere in ordine tutti i tasselli di unastudiata in ogni dettaglio, con nulla di lasciato al caso. L', con la complicità di più persone, avrebbe superato il confine a bordo di un'altra vettura rispetto a quella, guidata da un uomo, con cui si è allontanato dal complesso di Cascina Vione, nelle campagne intorno a Basiglio, dove si trovava agli arresti domiciliari (braccialetto elettronico) dopo il sì all'estradizione negli Usa per violazione all'embargo nei confronti del Venezuela e frode bancaria. Un cambio d', probabilmente più di ...

