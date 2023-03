Vai agli ultimi Twett sull'argomento... glooit : Russia: effettua test missili anti nave nel Mar del Giappone leggi su Gloo -

Russia: effettua test missili anti nave nel Mar del Giappone Panorama

La Russia ha effettuato un test di missili antinave nel Mar del Giappone: lo ha reso noto il Ministero della Difesa di Mosca, come riportano i media internazionali. Il Ministero ha affermato che due ...La Russia ha effettuato ‘con successo’ un test di missili antinave nel Mar del Giappone: due unità navali hanno lanciato un attacco simulato contro una finta nave da guerra nemica a circa 100 km di ...