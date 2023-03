Russia e Bielorussia, Cio apre agli atleti: "In gara da neutrali" (Di martedì 28 marzo 2023) Losanna, 28 mar. - (Adnkronos) - Gli atleti di Russia e BieloRussia possono gareggiare nelle competizioni sportive internazionali ma esclusivamente a titolo individuale e sotto lo status di atleti neutrali e a patto che soddisfino i requisiti antidoping. Rinvio invece in merito alla loro partecipazione alle Olimpiadi di Parigi 2024 e Milano-Cortina 2026, perché "prenderemo una decisione al momento appropriato". Lo dice il presidente del Cio, Thomas Bach, in conferenza stampa al termine della prima giornata dell'Esecutivo del Comitato Olimpico Internazionale a Losanna. Restano in vigore le altre sanzioni, per cui non ci sarà spazio per le nazionali di Russia e BieloRussia, nè per bandiere, inni o simboli identificativi dei due Paesi, e non saranno ammessi gli ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 28 marzo 2023) Losanna, 28 mar. - (Adnkronos) - Glidie Bielopossono gareggiare nelle competizioni sportive internazionali ma esclusivamente a titolo individuale e sotto lo status die a patto che soddisfino i requisiti antidoping. Rinvio invece in merito alla loro partecipazione alle Olimpiadi di Parigi 2024 e Milano-Cortina 2026, perché "prenderemo una decisione al momento appropriato". Lo dice il presidente del Cio, Thomas Bach, in conferenza stampa al termine della prima giornata dell'Esecutivo del Comitato Olimpico Internazionale a Losanna. Restano in vigore le altre sanzioni, per cui non ci sarà spazio per le nazionali die Bielo, nè per bandiere, inni o simboli identificativi dei due Paesi, e non saranno ammessi gli ...

