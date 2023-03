Russia e Bielorussia: atleti sì, bandiere no. Il Cio detta la linea ma rinvia la scelta per Parigi e Milano-Cortina: «Decideremo noi, basta pressioni politiche» (Di martedì 28 marzo 2023) Niente squadre, bandiere o inni di Russia o BieloRussia nelle competizioni sportive internazionali. È l’indicazione confermata oggi dal Comitato olimpico internazionale (Cio), in risposta alla richiesta di una linea di condotta unitaria avanzata dal Summit olimpico tenutosi lo scorso 9 dicembre. Gli atleti provenienti dai due Paesi considerati responsabile e fiancheggiatore della guerra in Ucraina potranno sì partecipare a competizioni sportive, ma non all’interno delle loro squadre nazionali o con alcun simbolo che faccia loro riferimento. Lo potranno fare invece, è la novità, come “atleti individuali neutrali”. Questa, per lo meno, è la raccomandazione trasmessa dal board del Cio a tutte le federazioni sportive dei Paesi aderenti. Con un importante disclaimer temporale, tuttavia. La ... Leggi su open.online (Di martedì 28 marzo 2023) Niente squadre,o inni dio Bielonelle competizioni sportive internazionali. È l’indicazione confermata oggi dal Comitato olimpico internazionale (Cio), in risposta alla richiesta di unadi condotta unitaria avanzata dal Summit olimpico tenutosi lo scorso 9 dicembre. Gliprovenienti dai due Paesi considerati responsabile e fiancheggiatore della guerra in Ucraina potranno sì partecipare a competizioni sportive, ma non all’interno delle loro squadre nazionali o con alcun simbolo che faccia loro riferimento. Lo potranno fare invece, è la novità, come “individuali neutrali”. Questa, per lo meno, è la raccomandazione trasmessa dal board del Cio a tutte le federazioni sportive dei Paesi aderenti. Con un importante disclaimer temporale, tuttavia. La ...

