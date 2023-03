Russia: arrestato per corruzione capo dipartimento marittimo Guardia russa (Di martedì 28 marzo 2023) Mosca, 28 mar. (Adnkronos) - Il capo del dipartimento marittimo della Guardia russa, Sergei Volkov, è stato arrestato per la fornitura di armi di bassa qualità a prezzi gonfiati. Lo ha reso noto Alexander Khinshtein, capo del Comitato della Duma di Stato per l'informazione. "Il piano di corruzione su larga scala è stato fermato dai dipendenti della stessa sicurezza della Guardia Nazionale. Si è scoperto che i funzionari del dipartimento hanno organizzato la fornitura di armi di bassa qualità e difettose a prezzi ovviamente gonfiati", ha scritto Khinshtein nel suo canale Telegram. Il danno totale al bilancio, secondo il parlamentare, ammonta a quasi 400 milioni di rubli. E' stato avviato un procedimento penale contro ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 28 marzo 2023) Mosca, 28 mar. (Adnkronos) - Ildeldella, Sergei Volkov, è statoper la fornitura di armi di bassa qualità a prezzi gonfiati. Lo ha reso noto Alexander Khinshtein,del Comitato della Duma di Stato per l'informazione. "Il piano disu larga scala è stato fermato dai dipendenti della stessa sicurezza dellaNazionale. Si è scoperto che i funzionari delhanno organizzato la fornitura di armi di bassa qualità e difettose a prezzi ovviamente gonfiati", ha scritto Khinshtein nel suo canale Telegram. Il danno totale al bilancio, secondo il parlamentare, ammonta a quasi 400 milioni di rubli. E' stato avviato un procedimento penale contro ...

