Rugby, Challenge Cup: si disputano nel weekend gli ottavi di finale (Di martedì 28 marzo 2023) Torna il Rugby europeo e questo weekend si disputeranno gli ottavi di finale delle coppe continentali e nella Challenge Cup sarà protagonista anche la Benetton Treviso. Tra venerdì e sabato sedici squadre scenderanno in campo nel primo appuntamento da dentro o fuori, con sfida diretta che decreterà gli accoppiamenti dei quarti di finale. In campo scenderanno due squadre inglesi, Bristol e Sale, sei squadre francesi, Clermont, Brive, Tolone, Stade Français, Lione e Racing 92, tre gallesi, Scarlets, Newport e Cardiff, due sudafricane, Cheetahs e Lions, e una a testa per Scozia, Irlanda e, appunto, Italia, cioè Glasgow, Connacht e Benetton Treviso. Per l’Italia la sfida più attesa è quella di sabato pomeriggio, con fischio d’inizio alle 16, a Monigo, quando la Benetton Treviso ospiterà il ... Leggi su oasport (Di martedì 28 marzo 2023) Torna ileuropeo e questosi disputeranno glididelle coppe continentali e nellaCup sarà protagonista anche la Benetton Treviso. Tra venerdì e sabato sedici squadre scenderanno in campo nel primo appuntamento da dentro o fuori, con sfida diretta che decreterà gli accoppiamenti dei quarti di. In campo scenderanno due squadre inglesi, Bristol e Sale, sei squadre francesi, Clermont, Brive, Tolone, Stade Français, Lione e Racing 92, tre gallesi, Scarlets, Newport e Cardiff, due sudafricane, Cheetahs e Lions, e una a testa per Scozia, Irlanda e, appunto, Italia, cioè Glasgow, Connacht e Benetton Treviso. Per l’Italia la sfida più attesa è quella di sabato pomeriggio, con fischio d’inizio alle 16, a Monigo, quando la Benetton Treviso ospiterà il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... BenettonRugby : Rumatera live a Monigo per #BenettonRugby vs Connacht! Clicca qui per acquistare il biglietto:… - varesenews : Al via la quinta edizione del Rugby Varese Music Challenge - Novara_e_Varese : RT @varesenews: Torna il Rugby Varese Music Challenge - varesenews : Torna il Rugby Varese Music Challenge - RugbyTreviso_ : RT @BenettonRugby: Continuano le vendite dei biglietti per l'ottavo di @ChallengeCup_ tra #BenettonRugby e #Connacht di sabato 1 aprile ??… -