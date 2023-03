Rottura tra Fedez e Luis Sal? Colpo di scena in diretta e il gossip impazza (Di martedì 28 marzo 2023) “Sono solo soletto”: ha esordito così Fedez nell'ultima puntata di “Muschio selvaggio”, il podcast di approfondimento, cultura e società. Prima di dare inizio alla chiacchierata con lo storico amico Fabio Rovazzi, il rapper ha reso esplicita ai seguaci l'assenza del compagno d'avventura Luis Sal. Una domanda arrovella i fan: dov'è lo youtuber? Aspra lite nascosta a tutti o semplice coincidenza? L'allontanamento tra i due amici riaccende la “bomba” gossip di Fabrizio Corona. Fedez naviga ancora in acque mosse. Dopo la presunta crisi con la moglie Chiara Ferragni e il problema della balbuzie, a diventare un vero e proprio caso è l'assenza da tutti gli schermi del caro amico Luis Sal. Lo youtuber è infatti scomparso improvvisamente dal podcast che conduce ... Leggi su iltempo (Di martedì 28 marzo 2023) “Sono solo soletto”: ha esordito cosìnell'ultima puntata di “Muschio selvaggio”, il podcast di approfondimento, cultura e società. Prima di dare inizio alla chiacchierata con lo storico amico Fabio Rovazzi, il rapper ha reso esplicita ai seguaci l'assenza del compagno d'avventura. Una domanda arrovella i fan: dov'è lo youtuber? Aspra lite nascosta a tutti o semplice coincidenza? L'allontanamento tra i due amici riaccende la “bomba”di Fabrizio Corona.naviga ancora in acque mosse. Dopo la presunta crisi con la moglie Chiara Ferragni e il problema della balbuzie, a diventare un vero e proprio caso è l'assenza da tutti gli schermi del caro amico. Lo youtuber è infatti scomparso improvvisamente dal podcast che conduce ...

