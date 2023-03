Rossi | «Nel 2015 dissi a Marquez | ti stai creando un’immagine di merda | ne vale la pena?»

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 28 marzo 2023) Marcsta raccogliendo i frutti di una carriera. Anzi per dirla con le parole esatte dintino: di “di” costruita in anni di scorrettezze in pista. Il nove volte campione del mondo è tornato a parlare del suo “nemico”, al centro di nuove polemiche dopo aver speronato Oliveira alla prima gara della stagione. Lo ha fatto al podcast “Passa dal BMST”, ripreso da Marca. “Con Márquez era totalmente diverso – ricorda– non era solo una rivalità sportiva in pista. A un certo punto ha deciso di farmi perdere il Mondiale facendo vincere un altro che non era nemmeno il suo compagno di squadra, anzi era il mio compagno di squadra, inventando scuse, in realtà era lui quello che voleva distruggere, il mito da distruggere per mantenere il mio posto”. “Non ho ...