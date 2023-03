Roma, vandali in azione a Piazza Bologna: danneggiate almeno 15 auto (Di martedì 28 marzo 2023) Sarebbero almeno 15 le auto prese di mira dai vandali nella notte di sabato scorso. Siamo a Roma, nella zona di Piazza Bologna, a far scattare l’allarme i residenti che l’indomani hanno dovuto fare i conti con una sorpresa dal sapore decisamente amaro. Fatto scattare l’allarme e denunciati i fatti alle autorità, nessuno ha però né visto né sentito nulla in quanto con i rumori e gli schiamazzi del fine settimana è difficile avere il pieno controllo della situazione. Intanto, cresce l’apprensione da parte dei residente e, come spesso accade in questi casi, è subito partito un tam tam sui gruppi social della zona. Roma, dieci auto vandalizzate a Trastevere: sfondati i lunotti auto ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 28 marzo 2023) Sarebbero15 leprese di mira dainella notte di sabato scorso. Siamo a, nella zona di, a far scattare l’allarme i residenti che l’indomani hanno dovuto fare i conti con una sorpresa dal sapore decisamente amaro. Fatto scattare l’allarme e denunciati i fatti allerità, nessuno ha però né visto né sentito nulla in quanto con i rumori e gli schiamazzi del fine settimana è difficile avere il pieno controllo della situ. Intanto, cresce l’apprensione da parte dei residente e, come spesso accade in questi casi, è subito partito un tam tam sui gruppi social della zona., diecizzate a Trastevere: sfondati i lunotti...

