Roma, scoperta discarica abusiva a un passo dai Parioli: 400 tonnellate di rifiuti in via del Foro Italico (FOTO) (Di martedì 28 marzo 2023) Una montagna di rifiuti, a due passi dalle eleganti palazzine dei Parioli. Una discarica a cielo aperto poco lontana delle vie più esclusive della città. Cumuli di immondizia, tra cui spiccano anche una ventina di bombole. Eppure, nonostante il quantitativo di certo non indifferente, nessuno vede. E nessuno fa niente. A segnalare questo ennesimo scempio a Roma è Marco Doria, ex delegato ai rifiuti e ambiente del VI Municipio di Roma. Stavolta la discarica è nel XV Municipio, in Via del Foro Italico, a circa 150 metri dalla Moschea. 400 tonnellate di rifiuti La discarica vede una montagna interminabile di rifiuti, circa 400 tonnellate, che si snodano a ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 28 marzo 2023) Una montagna di, a due passi dalle eleganti palazzine dei. Unaa cielo aperto poco lontana delle vie più esclusive della città. Cumuli di immondizia, tra cui spiccano anche una ventina di bombole. Eppure, nonostante il quantitativo di certo non indifferente, nessuno vede. E nessuno fa niente. A segnalare questo ennesimo scempio aè Marco Doria, ex delegato aie ambiente del VI Municipio di. Stavolta laè nel XV Municipio, in Via del, a circa 150 metri dalla Moschea. 400diLavede una montagna interminabile di, circa 400, che si snodano a ...

