Roma, auto ariete a tutta velocità contro la gioielleria ma…la serranda non regge e i ladri scappano a mani vuote (Di martedì 28 marzo 2023) Roma. Hanno usato un'auto come ariete nel tentativo di mettere a segno il colpo all'interno di una gioielleria ma non ci sono riusciti. Nonostante i danni all'ingresso dell'esercizio i ladri hanno poi desistito dal loro intento. A metterli in fuga l'arrivo dei carabinieri che hanno poi sequestrato l'auto che è risultata rubata e diversi arnesi da scasso. Attualmente sono in corso le indagini per risalire all'identità dei responsabili. Roma, furto nella notte al deposito Ama: rubate le chiavi di 10 furgoncini, caccia ai malviventi Il tentato furto in gioielleria I fatti sono avvenuti intorno alle tre e dunque, nella notte a cavallo tra il 27 e il 28 marzo. Siamo in via di Vigna Stelluti 165 quando una banda di malviventi ha deciso di mettere a segno un ...

