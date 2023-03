Roma: Abraham sul mercato (Di martedì 28 marzo 2023) La Roma è pronta a mettere sul mercato Tammy Abraham. Il club giallorosso deve sistemare i conti sul prossimo mercato estivo. Sempre... Leggi su calciomercato (Di martedì 28 marzo 2023) Laè pronta a mettere sulTammy. Il club giallorosso deve sistemare i conti sul prossimoestivo. Sempre...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Ftbnews24 : Calciomercato Roma, Abraham può tornare in patria: il sostituto arriva dal Liverpool - apaztabora : RT @ilRomanistaweb: ?? TAMMY DI PIÙ ?? Acquista la tua copia a 1,50€ ?? - AHerSan89 : RT @g_iallorossi: #CalciomercatoRoma, #AstonVilla forte su Tammy #Abraham, che gradirebbe un ritorno in Premier. Tiago Pinto pronto a trat… - g_iallorossi : #CalciomercatoRoma, #AstonVilla forte su Tammy #Abraham, che gradirebbe un ritorno in Premier. Tiago Pinto pronto… - Lupo_trader : RT @Fantacalcio: Roma, Belotti spedisce Abraham in panchina: che succede contro la Sampdoria? -