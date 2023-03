Rimasto paralizzato per un tuffo sbagliato | il coraggio di Leonardo Lotto | “Supererò i momenti bui”

(Di martedì 28 marzo 2023) Unin maregli ha cambiato per sempre la vita:, 24enne di Aosta, lo scorso febbraio ha battuto la testa contro la sabbia lanciandosi da una scogliera a Melbourne, e da allora non riesce più a muoversi. La sua spina dorsale è rimasta danneggiata, si è fratturato le vertebre C3 e C5. “Ci sono tante frasi che possono avere un impatto sulla tua vita – dice – ma non ce ne sono tante che possono cambiarti completamente la vita come questa… sonodalle spalle ai piedi. Riesco a sentire una piccola parte del mio corpo e riesco a muoverne ancora meno”. Calarsi nella sua nuova quotidianità è uno shock. “Non passa giorno che non rifletta su come in un attimo la vita possa cambiare, in un modo che non avrei mai immaginato”, scrive a un mese dall’incidente su Instagram. È ...

Leonardo Lotto, 24 anni di Aosta, è paralizzato dopo un tuffo in mare a fine febbraio a Melbourne in Australia. Il ragazzo, laureato in Economia alla Bocconi e con un master a Singapore, batte la testa contro la sabbia.

