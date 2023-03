Riforma delle pensioni, scontri e cassonetti in fiamme a Parigi (Di martedì 28 marzo 2023) A Parigi disordini e scontri tra la polizia e un gruppo di diverse centinaia di persone all'inizio della manifestazione contro la Riforma delle pensioni del governo Macron. Secondo quanto riferito dai ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 28 marzo 2023) Adisordini etra la polizia e un gruppo di diverse centinaia di persone all'inizio della manifestazione contro ladel governo Macron. Secondo quanto riferito dai ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... putino : Francesca Donato spaccia le immagini dei festeggiamenti della vittoria ai mondiali del 2018 per quelle delle manife… - Agenzia_Ansa : Forti timori per l'ordine pubblico oggi a Parigi per la 10/a giornata di mobilitazione sindacale contro la riforma… - StefanoFeltri : La riforma delle pensioni francese è fuori dal tempo, ha ragione chi protesta di @AndreaRoventini e Mauro Napolet… - ClemensDaniela : RT @localteamtv: Parigi, mobilitazione contro riforma delle pensioni: manifestanti cantano 'L'Internazionale' #Parigi #Pensioni #localteam… - leftsnoopy : RT @Gianl1974: ???? In tutta la Francia si svolge una protesta nazionale contro la riforma delle pensioni A Nizza sono uscite 25mila person… -