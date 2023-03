Rifiuti | Michele Caso | “Sarà una settimana di passione”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 28 marzo 2023) Tempo di lettura: 3 minuti“Il problema principale è che il servizio svolto prima già era stato pagato dalle società che costituivano il servizio, quindi la domanda sorge spontanea: perché i cittadini devono pagare altri soldi per costituire un’altra società che svolge la stessa mansione? Questa è una vicenda delicatissima perché significa che la politica è arrivata ad un livello di contrapposizione tale da avere una struttura pubblica per la raccolta e gestione, ed ora vogliono spendere altri soldi per realizzare un’altra società che svolge lo stesso servizio. Questa è la prova di una contrapposizione micidiale della politica senza nessuna prospettiva se non quella dello scontro “ – queste le parole del sindacalista UIL,, il quale analizza la vicendadopo il parere espresso dal consiglio ...