Ricicla gli anelli delle tende e guarda quante cose utili puoi farci!

Leggi su donnaup

(Di martedì 28 marzo 2023) Se avete smontatoe vi ritrovate glicon cui erano appese, non buttateli perché li potetere! In questo articolo vi mostreremoidee da cui prendere ispirazione per creare degli oggetti con una nuovatà.re gli, idee Decorazioni. Con glisi possono realizzare bellissime decorazioni per ogni occasione. Lo spessore è sufficiente anche per inserire un gancetto e farvi passare un cordino. Rivestite con il materiale che più vi piace l’anello e decoratelo con fiocchi oppure ciondoli a tema. Ecco un esempio perdecorazioni pasquali. E un altro per quelle natalizie! Con ...