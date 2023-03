Riaperta la via dei Pescatori nel X Municipio, ripristinato il collegamento tra Casal Palocco e Castel Fusano (Di martedì 28 marzo 2023) . I cittadini la attendevano da tempo questa riapertura, contestando apertamente le lungaggini del cantiere stradale anche attraverso giornali e telegiornali. Finalmente si torna a circolare su via dei Pescato, nel tratto tra via di Acilia e via di Castel Fusano. Un cantiere stradale partito a settembre del 2022, ma che sembrava non vedere mai fine. Riaperta via dei Pescatori, torna il collegamento tra Casal Palocco e la Pineta La strada era diventata impercorribile. Non solo stretta, ma anche piena di dissesti che rendevano complesso l’attraversamento per qualunque automobilista e motociclista. Infatti tra buchi e dissesti, con la macchina era facile bucare una ruota e cadere, rischiando di farsi molto male, pilotando una moto. Sulla riapertura, l’assessore Guglielmo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 28 marzo 2023) . I cittadini la attendevano da tempo questa riapertura, contestando apertamente le lungaggini del cantiere stradale anche attraverso giornali e telegiornali. Finalmente si torna a circolare su via dei Pescato, nel tratto tra via di Acilia e via di. Un cantiere stradale partito a settembre del 2022, ma che sembrava non vedere mai fine.via dei, torna iltrae la Pineta La strada era diventata impercorribile. Non solo stretta, ma anche piena di dissesti che rendevano complesso l’attraversamento per qualunque automobilista e motociclista. Infatti tra buchi e dissesti, con la macchina era facile bucare una ruota e cadere, rischiando di farsi molto male, pilotando una moto. Sulla riapertura, l’assessore Guglielmo ...

