Retegui-mania | italiane attente | diversi club europei su di lui

È scoppiata la Mateo. Quella che sembrava una scommessa azzardata del ct Roberto Mancini è diventata già una felice intuizione, dopo le due partite dell'Italia alle qualificazioni di Euro 2024 contro ......(l'Inter se lo farà soffiare, scopriamolo insieme). La pausa per le nazionali non ci ferma manco per niente: anche questo weekend, sui social s'è visto di tutto. 1 - L'Osimhen -ci sta ...Il primo gol in Europa non sarebbe potuto arrivare in un palcoscenico più suggestivo. Stadio Diego Armando Maradona, mica uno qualsiasi per chi viene dall'Argentina. Mateoha fatto centro alla prima presenza con l'Italia: grazie al nonno materno, originario di Canicattì, il 23enne è un oriundo, cresciuto nella provincia di Buenos Aires. La chiamata di Mancini l'...

Due tiri, due gol. Questo il biglietto da visita con cui si è presentato Retegui in maglia azzurra. Di colpo, l'attaccante della squadra argentina del Tigre che ha scelto la maglia ...Aumenta il pressing dell'Inter sull'attaccante, grande protagonista con l'Italia. Il padre-agente non pensa al mercato: "La sua testa è totalmente rivolta al Tigre e agli Azzurri" ...