Retegui, l'ultima scommessa vinta da Mancini (Di martedì 28 marzo 2023) Sono bastate due serate con l'Italia per far esplodere la Reteguimania. Tutti dietro il centravanti che Roberto Mancini ha vestito d'azzurro ricavandone prima una marea di polemiche, per aver convocato un ragazzo mai stato da noi e con il solo requisito di avere un lontano parente proveniente da Canicattì, e poi due reti su due palloni giocabili toccati. Mateo Retegui è tornato in Argentina al suo Tigre con lo status di calciatore pronto per i campionati europei e si può scommettere senza timore di perdere denaro che tra qualche mese sbarcherà veramente da questa parte dell'Oceano Atlantico. Dove? Questo diventa più difficile da capire perché la chiamata con la nazionale italiana rischia di tagliare fuori dal possibile giro le squadre della Serie A che pure da qualche mese di erano segnate il suo nome sui taccuini. E' il caso ... Leggi su panorama (Di martedì 28 marzo 2023) Sono bastate due serate con l'Italia per far esplodere lamania. Tutti dietro il centravanti che Robertoha vestito d'azzurro ricavandone prima una marea di polemiche, per aver convocato un ragazzo mai stato da noi e con il solo requisito di avere un lontano parente proveniente da Canicattì, e poi due reti su due palloni giocabili toccati. Mateoè tornato in Argentina al suo Tigre con lo status di calciatore pronto per i campionati europei e si può scommettere senza timore di perdere denaro che tra qualche mese sbarcherà veramente da questa parte dell'Oceano Atlantico. Dove? Questo diventa più difficile da capire perché la chiamata con la nazionale italiana rischia di tagliare fuori dal possibile giro le squadre della Serie A che pure da qualche mese di erano segnate il suo nome sui taccuini. E' il caso ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MatteoBarzaghi : L’Inter si è mossa tempo fa su Retegui. Lo segue da più di un anno e ha un canale aperto col Tigre per via di Facun… - LucaBellelli : RT @gippu1: #MaltaItalia Prima di Mateo Retegui e Matteo Pessina (primo gol azzurro della storia del Monza), l'ultima partita in cui avevan… - StatusSymbol2 : RT @gippu1: #MaltaItalia Prima di Mateo Retegui e Matteo Pessina (primo gol azzurro della storia del Monza), l'ultima partita in cui avevan… - Cucciolina96251 : RT @gippu1: #MaltaItalia Prima di Mateo Retegui e Matteo Pessina (primo gol azzurro della storia del Monza), l'ultima partita in cui avevan… - N_O_P_tv : RT @gippu1: #MaltaItalia Prima di Mateo Retegui e Matteo Pessina (primo gol azzurro della storia del Monza), l'ultima partita in cui avevan… -