Retegui-Inter, giornata da monitorare: cosa può succedere oggi (Di martedì 28 marzo 2023) Retegui-Inter, da monitorare attentamente la giornata odierna per il futuro dell’attaccante argentino. Le ultime di mercato Che l’Inter sia sulle tracce di Mateo Retegui non è più un segreto, ma le concorrenti per l’attaccante non mancano: alcuni club della Premier ed anche il Bayer Leverkusen e l’Eintracht Francoforte hanno allacciato i primi contatti. oggi sarà invece la volta dei nerazzurri che, secondo quanto riferisce il Corriere della Sera, avranno un incontro con il padre dell’attaccante italo-argentino a Milano, per aprire i dialoghi di una trattativa. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 28 marzo 2023), daattentamente laodierna per il futuro dell’attaccante argentino. Le ultime di mercato Che l’sia sulle tracce di Mateonon è più un segreto, ma le concorrenti per l’attaccante non mancano: alcuni club della Premier ed anche il Bayer Leverkusen e l’Eintracht Francoforte hanno allacciato i primi contatti.sarà invece la volta dei nerazzurri che, secondo quanto riferisce il Corriere della Sera, avranno un incontro con il padre dell’attaccante italo-argentino a Milano, per aprire i dialoghi di una trattativa. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorSport : ???? #RETEGUI ALL’ASTA ?? Sempre più #Vlahovic ?? #Inter, ipotesi De Zerbi ??? La prima pagina di martedì 28 marzo… - marifcinter : #Inter ha giocato d'anticipo su #Retegui, un anno fa ha aperto canale con il Tigre e il Boca. Il Tigre lo riscatta… - DiMarzio : #Calciomercato | @Inter, interesse per #Retegui: la dirigenza nerazzurra lo segue da tempo. L’operazione però non è… - CalcioNews24 : #Inter, una giornata da tenere d'occhio per #Retegui - CalcioArg : #Retegui story? Tra River e Boca c’è dell’Inter. @FilippoCont lo racconta su ‘La Gazzetta’: (…) “Dalla poca fiduci… -