Retegui-Atalanta, quanto è concreto l'interesse per l'attaccante del Tigre? (Di martedì 28 marzo 2023) La situazione di Retegui e di quello che è stato l'interesse dell'Atalanta nei suoi confronti in ottica calciomercato estivo Retegui sta facendo parlare di sé non solo in Nazionale, ma anche in ottica europea dove molti club europei sono pronti a far loro il centravanti del Tigre: diventato a tutti gli effetti l'uomo mercato estivo. Tra le pretendenti si è citata anche l'Atalanta, ma quanto è concreto questo interesse? Attualmente risulta che l'Atalanta non sia fortemente sul giocatore: un pressing nettamente inferiore rispetto a Milan e Inter (per esempio). l'interesse c'è stato qualche mese fa, ma si è limitato ad una semplice osservazione sul ragazzo: nulla di più, considerando che in ottica calciomercato la ...

