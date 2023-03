Report medico Sirigu (Di martedì 28 marzo 2023) ACF Fiorentina comunica che, nel corso dell’allenamento odierno, in un’azione di gioco, il calciatore Salvatore Sirigu ha riportato la lesione del tendine d’Achille della gamba sinistra. Nei prossimi giorni verrà sottoposto a visita specialistica per programmare l’intervento chirurgico correttivo. Fonte articolo e foto: www.acffiorentina.com seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA. Leggi su seriea24 (Di martedì 28 marzo 2023) ACF Fiorentina comunica che, nel corso dell’allenamento odierno, in un’azione di gioco, il calciatore Salvatoreha riportato la lesione del tendine d’Achille della gamba sinistra. Nei prossimi giorni verrà sottoposto a visita specialistica per programmare l’intervento chirurgico correttivo. Fonte articolo e foto: www.acffiorentina.com seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Erdsve : RT @AcrMessina1900: ???? Non ci voleva. Forza Oliver! ???? ?? - AcrMessina1900 : ???? Non ci voleva. Forza Oliver! ???? ?? - N_Masini : @Martuccia1926 Uscito ora il report medico. Lesione al tendine d’Achille - violanews : ??#Fiorentina, un grosso in bocca al lupo al portiere viola! #Sirigu - TuttoMercatoWeb : Sirigu ko, il report medico conferma: 'Lesione del tendine d'Achille'. Prevista l'operazione -