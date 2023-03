(Di martedì 28 marzo 2023) Daal 3 aprile 2023 torna in Italia, ilal. La manifestazione, alla sua XIII edizione, apre i battenti, come ogni anno, a, alNuovo Sacher, cuore delcon proiezioni e incontri con i protagonisti del. Sempre a, l’’Institut Français Centre Saint Louis’ accoglie i film destinati ai più piccoli, poi ilsi mette in viaggio, con una sezione speciale che ritroveremo alla Cineteca di Bologna, alMassimo di Torino, agli Institut Français di Milano e di Palermo. Il più prestigioso eventotografico italiano ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SecolodItalia1 : Rendez-Vous: da domani a Roma il festival dedicato al cinema francese - kayg23451 : RT @Turismoromaweb: Isabelle Huppert a Roma per Rendez-Vous #Festival del #Cinema #Francese il 1 aprile alle 21.00 al Cinema Nuovo Sacher.… - Unifrance : RT @Turismoromaweb: Isabelle Huppert a Roma per Rendez-Vous #Festival del #Cinema #Francese il 1 aprile alle 21.00 al Cinema Nuovo Sacher.… - BernardLociciro : RT @InstitutRome: Arriva a Roma il Festival del Nuovo Cinema francese RENDEZ-VOUS 29 marzo al 3 aprile 2023! Scoprite il programma: https:… - InstitutRome : Arriva a Roma il Festival del Nuovo Cinema francese RENDEZ-VOUS 29 marzo al 3 aprile 2023! Scoprite il programma: … -

Sabato 1 aprile, ore 18 , proiezione del film - documentario di Élie Séonnet "Le Champagne aavec la Lune" dedicato al vignaiolo dello Champagne Bertrand Gautherot. Le Cene Nelle prime ...La tappa palermitana del festival "" si svolgerà al cinema Rouge et Noir dal 30 marzo al 2 aprile. Il programma prevede sei proiezioni: cinque lungometraggi di finzione e una sessione speciale a metà strada tra cinema e ...... è stata corredata da svariati titoli d'onore a premiare i primi 10 equipaggi della classifica generale della regolarità storica e i primi 10 equipaggi della classifica generale del ""...

Rendez vous, il festival dedicato al cinema francese al Rouge et Noir PalermoToday

Da domani al 3 aprile 2023 torna in Italia RENDEZ-VOUS, il festival dedicato al CINEMA FRANCESE. La manifestazione, alla sua XIII edizione, apre i battenti, come ogni anno, a Roma, al Cinema Nuovo ...Dal 30 marzo al 2 aprile arriva a Palermo “Rendex vous”, il festival dedicato al cinema francese, al Rouge et Noir in piazza Verdi. Il più prestigioso evento cinematografico italiano dedicato al cinem ...