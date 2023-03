Renault - Perché l'Espace ora è una Suv e l'ibrido (full) il nuovo diesel (Di martedì 28 marzo 2023) Sullo sfondo c'è la nuova Espace, che è un ponte tra il passato e il futuro della Renault. E, a modo suo, anche un esempio di come il costruttore francese stia affrontando la transizione: adattandosi ai tempi, senza rompere il filo rosso con la propria tradizione. Tanto nella scelta delle tecnologie quanto nella costruzione della gamma prodotto. Così, a margine della presentazione della sesta generazione dell'auto che fu l'apripista delle monovolume in Europa, oggi diventata una Suv, abbiamo fatto quattro chiacchiere con Fabrice Cambolive, ceo del marchio Renault, e Bruno Vanel, direttore Prodotto e performance. Spaziando su vari argomenti, compresi la nuova Scénic, il futuro della Clio e la posizione della Casa sullo stop alle auto endotermiche nel 2035, recentemente rimesso in discussione. Possiamo definire la nuova ... Leggi su quattroruote (Di martedì 28 marzo 2023) Sullo sfondo c'è la nuova, che è un ponte tra il passato e il futuro della. E, a modo suo, anche un esempio di come il costruttore francese stia affrontando la transizione: adattandosi ai tempi, senza rompere il filo rosso con la propria tradizione. Tanto nella scelta delle tecnologie quanto nella costruzione della gamma prodotto. Così, a margine della presentazione della sesta generazione dell'auto che fu l'apripista delle monovolume in Europa, oggi diventata una Suv, abbiamo fatto quattro chiacchiere con Fabrice Cambolive, ceo del marchio, e Bruno Vanel, direttore Prodotto e performance. Spaziando su vari argomenti, compresi la nuova Scénic, il futuro della Clio e la posizione della Casa sullo stop alle auto endotermiche nel 2035, recentemente rimesso in discussione. Possiamo definire la nuova ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Aver_celo : @borghi_claudio Lei qui ha ovviamente ragione, caro Borghi, però allora (come ho scritto prima) anche la FIAT andre… - Valerio000j : RT @Fabio_in_DC: - Ciao scusa ma tuo padre è in politica? - Perché??? ???????? - Perché hanno appena trovato il suo corpo nel bagagliaio di una… - Fabio_in_DC : - Ciao scusa ma tuo padre è in politica? - Perché??? ???????? - Perché hanno appena trovato il suo corpo nel bagagliaio… - sonoantobozz : @xloveashton Tralasciando il fatto i mondiali che ha vinto Alonso ai tempi della Renault l’unico alla quale se l’è… - borrachoghost : @ilconte_dantes @Kore_1993 @Kore_1993_bis perché voi siete giovani e non avete avuto un amico serissimo e con i cap… -

Renault - Perché l'Espace ora è una Suv e l'ibrido (full) il nuovo diesel Perché il consumo è basso, l'autonomia è maggiore, circa 1.100 km, e in altri aspetti come le ... Bruno Vanel, direttore Prodotto e Performance di Renault La nuova Espace è il frutto di una "... Nuova Renault Espace, la 'dopovolume'. Ecco che effetto fa dal vivo Eh sì, perché non è un caso se prima di registrarsi all'anagrafe come Renault Espace sesta generazione , ultima erede di una dinastia che nasce nel 1983 , si vocifera che mamma Renault fosse sul ... Camunia Rally, Bottarelli - Pollicino è la coppia vincente Ci voleva perché vengo da alcune annate difficili dove seminavo molto, ma raccoglievo poco. Ora mi ... Nella categoria femminile, vittoria di Gabriella Trappa con la Renault Clio RS. Dei 115 partiti nel ... il consumo è basso, l'autonomia è maggiore, circa 1.100 km, e in altri aspetti come le ... Bruno Vanel, direttore Prodotto e Performance diLa nuova Espace è il frutto di una "...Eh sì,non è un caso se prima di registrarsi all'anagrafe comeEspace sesta generazione , ultima erede di una dinastia che nasce nel 1983 , si vocifera che mammafosse sul ...Ci volevavengo da alcune annate difficili dove seminavo molto, ma raccoglievo poco. Ora mi ... Nella categoria femminile, vittoria di Gabriella Trappa con laClio RS. Dei 115 partiti nel ... Renault - Perché l'Espace ora è una Suv e l'ibrido (full) il nuovo diesel Quattroruote