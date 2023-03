Renault Espace | svelata la sesta generazione Il minivan diventa un grande sport utility – FOTO

(Di martedì 28 marzo 2023) I nomi hanno ancora un peso specifico importante nel mondo dell’automotive: la “prova provata” di questo assunto la fornisce la nuova, ammiraglia ritrovata della Losanga. Nel passaggio generazionale del suodi medie dimensioni, la casa francese aveva dato un colpo di spugna alla denominazione Kadjar, sostituendola con Austral, quasi a sottolineare il cambio di passo del modello e delle sue ambizioni. Tuttavia, il nome “” era troppo importante perper essere mandato in pensione: eccolo risorgere di nuovo, allora, applicato a un suv di grandi dimensioni. È vero, col concetto dioriginale l’ultima nata dellanon ha moltissimo in comune: le forme da classica monovolume delle cinque edizioni ...

La Renault Espace è tornata come un SUV in grado di ospitare fino a 7 passeggeri a seconda della configurazione scelta. Il nuovo modello sarà offerto esclusivamente con una motorizzazione Full Hybrid. La sesta generazione della Renault Espace abbandona la tradizionale carrozzeria monovolume per diventare una spaziosa suv a sette posti. Imparentata con la Renualt Austral offre oltre 1.800 litri di spazio per i bagagli. PARIGI - Et voilà, Renault Espace non è più monovolume ma Suv. Alla sesta generazione, il modello che ha inventato una categoria in Europa nel lontano 1983 (con commercializzazione l'anno seguente)

A quarant'anni dalla sua prima apparizione, Renault Espace torna in scena con la sua nuova generazione. Le parole d'ordine sono sempre le stesse, ma riportate ai giorni nostri tra tecnologia, comfort